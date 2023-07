L’application de messagerie WhatsApp continue d’apporter de petites améliorations à ses services. En effet, désormais, un pop-up apparaît dans la zone de rédaction pour suggérer un sticker qui répond au contexte de discussion. Ceci intervient lorsqu’un utilisateur sélectionne un émoji. Il s’agit en réalité d’une fonctionnalité qui favorise la communication de manière plus interactive et rapide. La fonctionnalité existe en effet déjà sur d’autres applications telles que Telegram et Line. Signal l’a également adopté il y a quelques jours.

Elle sera disponible dans la dernière version bêta sur iOS (23.14.0.70) et Android (2.23.14.16). Il ne s’agit tout de même pas de la seule innovation sur laquelle travaille WhatsApp. L’application voudrait également permettre aux utilisateurs de mieux se retrouver. À ce titre, elle propose des catégories telles que : « Non lu », « Personnel » ou « Professionnel » à ses utilisateurs. On retiendra également que, les messages qui ont été épinglés ont désormais une date d’expiration. Au-delà de 24 heures, 7 jours, 30 jours, ils seront automatiquement désépinglés.

Rappelons qu’au cours de ces derniers mois, plusieurs innovations ont été apportées au service de messagerie. Il y a quelques semaines, WhatsApp a lancé une nouvelle fonctionnalité qui aura le mérite de faciliter le transfert des conversations d'un smartphone à un autre. Désormais, grâce à la nouvelle fonction de transfert par WiFi, il sera beaucoup plus facile de transférer vos chats d'un appareil à un autre. A en croire les précisions qui ont été apportées sur cette fonctionnalité, elle n’existerait qu’entre deux smartphones fonctionnant sous le même système d'exploitation. Elle ne serait disponible qu’entre deux iPhone ou deux terminaux Android.

« Si vous souhaitez transférer vos discussions WhatsApp sur un nouveau téléphone, vous pouvez désormais le faire de manière plus privée, sans que vos discussions ne quittent jamais vos appareils », avait fait savoir Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, la maison mère de WhatsApp. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà annoncé une nouveauté en lien avec les appels. « Vous pouvez dorénavant faire taire automatiquement les appels entrants de contacts inconnus sur WhatsApp pour encore plus de confidentialité et de contrôle. », a-t-il publié tôt dans la matinée du mardi 20 juin sur le réseau social.