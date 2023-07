WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité qui facilitera le transfert de vos conversations d'un smartphone à un autre. Jusqu'à présent, lorsque vous passiez à un nouveau téléphone, WhatsApp vous offrait la possibilité d'envoyer l'historique de vos discussions dans le cloud de leur service de messagerie. Cependant, ce service gratuit avait ses limites. Mais ne vous inquiétez pas, car WhatsApp a trouvé une solution. Désormais, grâce à la nouvelle fonction de transfert par WiFi, il sera beaucoup plus facile de transférer vos chats d'un appareil à un autre.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement entre deux smartphones fonctionnant sous le même système d'exploitation, c'est-à-dire entre deux iPhone ou deux terminaux Android. Cette restriction peut sembler un peu contraignante pour certains utilisateurs, mais elle garantit une expérience de transfert plus fluide et sécurisée. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, la maison mère de WhatsApp, souligne l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité. Selon lui, "si vous souhaitez transférer vos discussions WhatsApp sur un nouveau téléphone, vous pouvez désormais le faire de manière plus privée, sans que vos discussions ne quittent jamais vos appareils".

Cela signifie que vos conversations restent confidentielles et ne sont pas stockées sur des serveurs distants. Pour accéder à cette fonctionnalité, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de l'application WhatsApp, dans l'onglet "Discussions". Là, vous trouverez l'option de transfert de chats, également connue sous le nom de "Transfert de chats". Il vous suffit de suivre les instructions simples qui s'affichent à l'écran pour effectuer le transfert. Cette fonction est déjà disponible, ce qui signifie que vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant.

Cette nouvelle fonctionnalité de transfert de chats par WiFi est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp qui souhaitent changer de téléphone sans perdre leurs précieuses conversations. Elle offre une méthode plus simple et plus sécurisée pour transférer vos discussions d'un appareil à un autre. WhatsApp continue ainsi d'améliorer ses fonctionnalités pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et de leur offrir une expérience de messagerie toujours plus pratique et efficace.