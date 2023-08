L’Amicale des Anciens Etudiants et Enseignants du Centre Africain de Formation et de Recyclage en Technologie de pointe(AEE-CAFRET) a tenu hier dimanche 13 août 2023 sa deuxième Assemblée Générale à l’hôtel Ayélawadjè2 de Porto-Novo. Occasion pour les membres présents d’amender les textes, d’élire un nouveau bureau et de repartir sur de nouvelles bases.

L’AEE-CAFRET scelle définitivement un nouveau pacte d’amitié, de fraternité et d’entraide avec ses membres. Réunis en Assemblée Générale, l’amicale a posé des actes forts pour le renforcement de sa cohésion interne. Trois temps forts ont meublé cette Assemblée Générale : présentation du bilan de l’exercice passée, amendement des textes et réjouissance. Après une présentation de bilan, les membres ont procédé à la lecture et à l’amendement des textes.

L’Assemblée a confirmé un mandat d’un an renouvelable pour les membres des organes que sont le Bureau Exécutif et le Commissariat au Comptes. Après amendement et adoption à l’unanimité des textes, le bureau exécutif de sept membres dirigé par Raoufou HOUNKPONOU a été plébiscité. Son secrétaire général est Cyrille DEGUENON tandis que la trésorière générale est Richardine MENOU. Deux organisateurs et deux conseillers complètent le bureau exécutif. Après les travaux, les membres ont organisé une réjouissance dans le VIP de l’hôtel afin de se rappeler de ses souvenirs d’étudiants il y a vingt ans ou trente ans en arrière.

Créée le 31 juillet 2022, l’Amicale des anciens Etudiants et Enseignants du Centre Africain de Formation et de Recyclage en Technologie de pointe(AEE-CAFRET) est une association laïque, apolitique qui a pour but de "servir de creuset de retrouvailles, de réflexion et par ricochet de resserrer les liens de solidarité, de fraternité et d’entraide entre ses membres en cas d’événements heureux ou malheureux". Notons que pour cette Assemblée Générale, l’amicale a reçu du soutien et des présents des responsables et du fondé du CAFRET qui a dépêché une délégation pour le représenter.