Après l'édition précédente tenue à Adjohoun dans la vallée de l'Ouémé, la ville d'Abomey abritera la 3ème édition du championnat scolaire. Un évènement sportif qui regroupe plusieurs équipes de plusieurs départements réparties dans quatre disciplines. Ledit événement démarre le 13 et prend fin le 20 août 2023 prochain. Entre autres disciplines, il y a le basketball, le football, le handball et le volley-ball.

Il mettra aux prises les apprenants des collèges garçons et filles. Après l'Alibori, l'Atacora, l'Atlantique, le Borgou, les Collines et le Couffo, découvrons les représentants des six autres départements attendus à cette phase finale du championnat national scolaire. A) DONGAFootball masculin (CEG 1 Djougou), Football féminin (CEG 1 Bassila), Handball masculin (CEG 1 Bassila), Basketball féminin ( CEG 1 Bassila)B) LITTORALFootball masculin ( CEG Sainte Rita), Football féminin ( CEG Sainte Rita), Handball masculin ( CEG SÈGBÈYA), Basketball féminin ( CEG Sainte Rita)C) MONO Football masculin ( CEG 4 Comé), Football féminin ( CEG Grand-Popo), Handball masculin ( CEG 1 Athiémé), Basketball féminin (CEG 1 Comé)D) OUÉMÉ Football masculin (CEG Sèmè-Kraké), Football féminin (CEG Vakon), Handball masculin ( Lycée Béhanzin), Basketball féminin ( CEG Davié)E) PLATEAU Football masculin (CEG 2 Ikpinlè), Football féminin ( CEG 1 Pobè), Handball masculin ( CEG 1 Ifangni), Basketball féminin ( CEG 1 Kétou)F) ZOU Football masculin ( CEG 2 Abomey), Football féminin ( CEG 2 Abomey), Handball masculin ( CEG Djidja), Basketball féminin ( CEG 1 Bohicon).