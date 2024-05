Bénin : Le journaliste Guy Dossou-Yovo conduit à sa dernière demeure

Le journaliste béninois Comlan Guy Dossou-Yovo a rejoint sa dernière demeure ce jeudi 2 mai 2024. Sa dépouille repose désormais au cimetière « Vasseho » de Ouidah en cette veille de la célébration de la Journée Internationale de la Liberté de la Presse. Mais avant son inhumation, cet ancien journaliste de l’hebdomadaire catholique « La Croix du Bénin » et Correspondant Permanent de Radio Vatican au Bénin a eu droit aux honneurs de l’Église catholique. C’était à la faveur d’une messe présidée par Mgr François Xavier Gnambodè Gnonhossou, évêque de Dassa-Zoumé et concélébrée par plusieurs dizaines de prêtres venus de tout le Bénin à l’Église Saint Michel Gbéto de Cotonou.

« Guy Dossou-Yovo, Cotonou pour Radio-Vatican ». Les auditeurs de cette radio catholique n’entendront plus jamais cette phrase qui marque la fin des interventions de l’illustre disparu sur le média. Ce jeudi 2 mai, il a été conduit à sa dernière demeure. Il totalise plus de trois décennies d’expérience dans la presse catholique et est également bien connu au-delà des frontières béninoises. Son décès est intervenu le 18 avril dernier suite à une courte maladie alors que, ce dernier était dans sa 64ème année. On retiendra de l’homme son engagement et sa présence sur tous les événements catholiques dans le souci de rendre fidèlement compte aux publics.

Publicité

A l’entame de la messe d’inhumation, lecture a été donnée des messages de plusieurs évêques à l’endroit de la veuve ainsi que des enfants. Il s’agit par exemple des évêques de Kandi et d’Abomey qui ont eu la chance de côtoyer l’homme. L’un estime qu’il a été adopté dans son diocèse et l’autre se rappelle de sa franche collaboration avec lui sur le plan de la communication. «M Guy Dossou-Yovo a été un journaliste très engagé. La commission dont il a fait partie souffre de son départ. Sa disparition nous affecte », a fait savoir Mgr Cyrille Houndékon, président la Commission Épiscopale pour la Communication et des Médias dans son message lu au début de la messe. Le défunt laisse derrière lui une veuve et cinq enfants.