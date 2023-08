Les Guépards des moins de 20 ans du Bénin se sont qualifiés pour les demi-finales en football des 9èmes jeux de la Francophonie. Les poulains du sélectionneur national juniors du Bénin, Mathias Déguénon ont bénéficié du forfait des Aiglons du Mali lors de la 2ème journée de ladite journée. Pour leur première sortie, les Béninois ont dicté leur loi en match d’ouverture à la République démocratique du Congo (pays organisateur) par le score de 2 buts à 0.

Avec le match gagné sur tapis vert et leur victoire obtenue face à la Rdc, l’équipe nationale des moins de 20 ans décroche ainsi sa qualification pour les demi-finales. Elle affrontera en demi-finales le vendredi 4 août 2023 le vainqueur de la rencontre entre le Burkina Faso et le Congo. Il faut signaler que le Bénin évolue dans le groupe A en compagnie de la RDC et du Mali. Par contre dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, la République du Congo et le Burkina Faso. Sont logés dans la poule C, le Cameroun , le Liban et le Niger. Rappelons que le Bénin est présent dans d’autres disciplines entre autres le Basketball, le tennis de table.