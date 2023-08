Ce n’est un secret de polichinelle. Depuis l’avènement d’Assimi Goita au pouvoir, les relations se sont considérablement tendues avec la France. Le régime de transition reproche à Paris de n’avoir pas joué franc jeu dans la lutte contre le terrorisme. Les militaires au pouvoir ont clairement remis en cause la politique française au Mali et la transition fut soutenue dans son élan par une forte ferveur populaire. Dans la foulée, la France a demandé le retrait de la force Barkhane. Plus tard, les médias comme RFI et France 24 seront suspendus. Dès lors, le climat va devenir très lourd entre Bamako et Paris.

La dernière escalade entre les deux pays est liée à l’initiative prise par la France de suspendre la délivrance de visas aux Maliens. Bamako arguant le principe de réciprocité a aussi suspendu la délivrance de visas aux ressortissants français. Suite au récent Coup d’État survenu au Niger, la compagnie Air France a suspendu ses vols pour une certaine durée vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Rappelons que Ouagadougou et Bamako ont déclaré leur soutien au CNSP. Au cours d’une récente interview, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali est revenu sur la récente escalade de tension avec la France.

Air France et l'affaire des visas

Selon Abdoulaye Diop, il faut un minium de respect entre États et la France pour lui n’a pas respecté cette règle. "Si quelqu’un marche sur ton pied, il ne faut pas lui donner l’occasion de revenir te marcher dessus encore". Le chef de la diplomatie a déclaré que c’est sur les réseaux sociaux qu’il a appris que la France suspendait la délivrance de visas aux ressortissants maliens. "C’est hier que j’ai vu la note de l’ambassade de France. Par respects, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si on a plus de gens qui partent chez eux, ce n’est pas le plus important. S’ils disent qu’ils ne donnent pas de visas, nous aussi on dit que nos consulats sont fermés pour vos gens. C’est une question de réciprocité. Si tu ne mets pas la réciprocité, cela signifie que tu admets que l’autre vaut mieux que toi".

Et Diop d’ajouter qu’il ya une procédure à suivre dans ce genre de situation. Le chef de la diplomatie malienne a également fustigé l’attitude de la compagnie Air France. Diop a d’abord rappelé que l’avionneur français réalise un chiffre d’affaires journalier de 500 Millions de FCFA sur la desserte Mali.Il ajoutera que la compagnie s’est comportée de manière méprisante en ne respectant pas des accords qu’elle a signés. "Si c’est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a soutenu le Niger, on va le faire et on le faire" dira le diplomate.

Alors que Air France voulait reprendre ses vols vers Bamako le 11 août, Abdoulaye Diop a notifié que les autorités nationales ont une nouvelle fois répliqué en annulant l’autorisation de vols de la compagnie. "Si Air France est prête à revenir, il va falloir faire le rang et il se peut qu’on donne la place à d’autres compagnies" a conclut un Abdoulaye Diop qui n’a pas mâché ses mots et qui montre que le mercure est toujours élevé entre la France et le Mali.