La Chine, qui a toujours privilégié une approche défensive et n'a jamais établi de bases militaires à l'étranger, excepté à Djibouti en 2017, est en passe de changer de cap. Cette réorientation stratégique majeure est le fruit d'un accroissement progressif de la puissance navale du pays, qui s'appuie sur une politique d'investissement massif dans les infrastructures portuaires à l'échelle mondiale. Selon les projections de l'Institut Naval des États-Unis, la marine de guerre chinoise pourrait compter jusqu'à 400 navires d'ici 2025.

La politique des Nouvelles Routes de la Soie, menée par la Chine, a permis de créer un réseau complexe d'infrastructures terrestres et maritimes, notamment en Europe, en Asie et en Afrique. Cette initiative, qui a favorisé l'émergence de zones stratégiques sous le contrôle de la Chine, témoigne d'une volonté de développer une influence mondiale par le biais d'investissements massifs. Parmi les symboles de cette ambition grandissante, on peut citer le port du Pirée à Athènes, désormais sous le contrôle de Pékin, ainsi que le port d'Hambantota au Sri Lanka, financé par la Chine et loué à celle-ci pour une durée de 99 ans.

Jusqu'à présent, la marine chinoise est restée principalement confinée dans les eaux territoriales chinoises. Cependant, l'établissement d'une base navale à Djibouti en 2017 a marqué une première incursion hors des frontières chinoises. Alors que la flotte chinoise continue de s'agrandir, la question d'une nouvelle base navale à l'étranger devient de plus en plus pressante. Plusieurs ports sous influence chinoise, tels que Hambantota, Bata en Guinée équatoriale, Gwadar au Pakistan ou Kribi au Cameroun, pourraient être envisagés comme des emplacements potentiels pour une future base navale chinoise.

Enfin, il est à noter que bien que la Chine finance massivement de nombreux ports à travers le monde, cela ne signifie pas automatiquement qu'ils deviendront des bases navales pour la marine de guerre chinoise. Cependant, avec l'augmentation de la taille et de l'ambition de la marine chinoise, ainsi que l'établissement de bases à l'étranger, une nouvelle doctrine militaire chinoise semble être en cours d'élaboration. À l'avenir, nous pourrions voir une Chine de plus en plus présente sur la scène militaire mondiale, et pas uniquement dans ses eaux territoriales.