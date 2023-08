Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, a récemment entrepris une série de visites dans les principales usines d'armement du pays. Cette initiative, révélée par les médias officiels, soulève des questions concernant les motivations et les conséquences de cette démarche. Lors de ces inspections qui ont duré trois jours, Kim s'est rendu dans des installations de production d'armes de grande envergure, notamment celles fabriquant des systèmes d'artillerie et des lanceurs de missiles balistiques à capacité nucléaire.

Il a exprimé son engagement à accélérer les efforts visant à renforcer les capacités militaires de son armée et à se préparer davantage à une éventuelle guerre. Cette visite intervient dans un contexte de tensions exacerbées sur la péninsule coréenne. Les États-Unis et la Corée du Sud prévoient des exercices militaires combinés pour contrer la menace croissante de la Corée du Nord. Les essais de missiles nord-coréens se multiplient, tandis que les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud sont perçus comme des préparatifs d'invasion par Kim Jong-Un.

Tout d'abord, elles serviraient à démontrer la puissance militaire de la Corée du Nord face aux exercices américano-sud-coréens. Ensuite, elles pourraient également être un moyen de communiquer l'intention d'exporter des armes, ce qui suscite des inquiétudes concernant la prolifération des armements. Kim Jong-Un s'est montré particulièrement intéressé par les avancées technologiques réalisées dans les usines d'armement visitées. Il a encouragé la mise en œuvre de mesures scientifiques et technologiques pour améliorer la qualité des équipements militaires, réduire les temps de production et augmenter la vitesse de fabrication.

Il a également souligné la nécessité d'élargir la production de munitions et de développer de nouveaux types d'armements. Parallèlement à ces visites, Kim Jong-Un cherche à renforcer ses partenariats avec les autorités de la Fédération de Russie et l'empire du milieu, tout en cherchant à sortir de l'isolement diplomatique et à créer un front uni contre les États-Unis. Ces démarches témoignent des préoccupations croissantes du dirigeant nord-coréen face à la montée des tensions géopolitiques dans la région.

Certains experts évoquent la possibilité que cette visite dans les usines d'armement puisse être liée à une éventuelle coopération militaire avec Moscou. Des fournitures nord-coréennes d'artillerie et d'autres munitions pourraient être envisagées alors que le président russe, Vladimir Poutine, cherche un soutien dans le conflit en Ukraine en tendant la main à différents pays. Koo Byoungsam, porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification, a émis l'hypothèse que ces visites pourraient avoir deux objectifs.