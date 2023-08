Permettre aux enfants d'apprendre autrement par la télévision, c'est l'objectif que s'est fixé Canal+ en cette période de la fin des vacances au Bénin. Ainsi, à travers la campagne ''Back to School'' lancée officiellement ce jeudi 24 août à la direction générale de Canal+ Bénin, des contenus éducatifs inédits sont offerts aux membres de la grande famille Canal+. Après la reprise des classes, interdire aux enfants de suivre la télévision n'est pas la meilleure option. Grâce aux chaines de jeunesse telles que Nathan+, Canal+Family, Ludikids et Télétoon+, Canal+ permet aux enfants d'apprendre, de s'éveiller et de découvrir le monde grâce à la télévision.

Cependant, pour assurer la régulation du temps d'écran des enfants, Canal+Bénin invite les parents à activer le contrôle parental. En effet, Canal+ a pris toutes les dispositions pour valoriser l'éducation et le développement des enfants.

En cette période où les familles se préoccupent de la rentrée scolaire, Canal+ a la tête dans les fournitures et les pieds sur le ballon , a déclaré Moumine Wologan, chargé de communication de Canal+Bénin. C'est le grand retour du football avec les plus grands championnats européens, la Saudi pro league, le choc Bénin vs Mozambique comptant pour les éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations et les premières journées de la ligue des champions. Canal+ offre également à ses abonnés du beau cinéma avec la nouvelle série canal+ original ''Or blanc'', le film ''Marabout chéri'' de Khady Touré et bien d'autres. La nouvelle émission culinaire chéri (e), c'est moi le chef et les émissions béninoises sur A+Bénin sont autant de contenus captivants qu'offre Canal+ à ses abonnés.

D'après Akim Idrissou, chargé de réabonnement de Canal+Bénin, 15 jours sont offerts aux abonnés, à ''Tout Canal+'' pour tout réabonnement à la dernière formule active, même pour les abonnements déjà coupés. Cette offre est cumulable une fois pendant la période promotionnelle permettant aux abonnés de profiter d'une expérience télévisuelle étendue tout en faisant des économies. Pour ceux qui souhaitent rejoindre la grande famille Canal+, l'installation agréée Canal+ est gratuite car, les frais normaux d'installation sont subventionnés par Canal+. Il s'agit d'une opportunité inédite pour s'octroyer le kit Canal+ tout en profitant de l'expertise des techniciens agréés et de 6 mois de garantie sur l'installation. Pour plus d'informations, Canal+ est joignable sur le 70 55 et sur la page facebook Canal+ Bénin.