Le film américain à succès Barbie continue de faire parler de lui dans la presse. Alors qu’il rencontre un grand succès notamment en Europe, le long métrage fait face à des oppositions dans d’autres pays. En Afrique, le film qui avait été diffusé dans plusieurs salles de cinéma au Cameroun, à partir du 16 août 2023, a été interdit. Selon Box Office Pro, le distributeur Pathé BC Afrique, la décision de l’État camerounais est intervenue hier mardi 22 août 2023. En effet, la Direction de la cinématographie et des productions audiovisuelles (DCPA) du ministère de la Culture du Cameroun a ordonné « oralement à l’ensemble des salles de cinéma du pays de retirer le film de leur programmation, sans fournir aucun document officiel ».

Il « pervertirait les enfants »

Notons que le film Barbie n’a pas fait l’unanimité au Cameroun, avec de nombreuses personnes qui l’accusent de promouvoir « l’homosexualité », pénalisée dans le pays. Aussi, avaient-elles estimé qu’il « pervertirait les enfants ». Pour rappel, la réaction du Cameroun intervient après celle prise par l’Algérie et le Koweït. Ces derniers avaient aussi décrié le film. Ils ont estimé que le film est « propagandiste », tout en soulignant qu’il a été interdit pour « atteinte à la morale ». Idem pour le Liban, où Mohammad Mortada, ministre de la Culture, avait indiqué que l’interdiction de Barbie dans le pays était due au fait qu’il encourage « l’homosexualité et la transformation sexuelle » et va à l’encontre des « valeurs de foi et de moralité ».

Il faut dire que le succès de Barbie a été retentissant dans les salles du monde entier, avec la barre du milliard de dollars franchi en termes de recettes. À en croire Warner Bros Pictures, le studio à l’origine de ce projet, le film dirigé par la réalisatrice Greta Gerwig a généré 459 millions de dollars aux cinémas nord-américains et 572,1 millions de dollars supplémentaires quelques jours après sa sortie, portant le total des recettes à 1,0315 milliard de dollars. Aussi, a-t-il dépassé les 400 millions de dollars de recettes aux États-Unis et les 500 millions de dollars à l'international plus rapidement que tout autre film du studio.