Un coup de filet des éléments de la police républicaine a permis de mettre la mains sur 55 individus à Allada ce samedi 12 août 2023. Pour des faits présumés de cybercriminalité, les 55 individus en question ont été épinglés au cours d'une cérémonie de réjouissance à laquelle ils participaient. Plusieurs objets leur appartenant dont des moyens roulants ont été saisis.

C'est sur la base de renseignements obtenus au sujet de son implication dans des actes de cybercriminalité qu'un groupe de "gaymans" présumés a été interpellé en pleine fête dans la commune d'Allada. Sur place, les fouilles ont permis à la police de mettre la main sur 50 téléphones portables dont 42 Android. En plus de cela, 05 voitures, 06 motos et quelques dispositifs de chicha ont été saisis. Aussitôt après leur interpellation, les 55 individus ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des Infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Pour rappel, 7 présumés cybercriminels ont été arrêtés le mardi 8 août dernier dans la ville de Bohicon grâce à une opération qui a été effectuée sous la houlette du commissaire de l'Office central de répression de la cybercriminalité. La perquisition effectuée a permis de saisir 3 véhicules, plusieurs motos, des kits de connexion, des smartphones et bien d'autres objets.