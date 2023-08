Au Bénin, Candide Azannaï a, il ya quelques heures, tenu à recadrer l'ancien président Boni Yayi. Ce dernier avait critiqué de manière acerbe la situation socio-politique du pays sous la présidence de Patrice Talon, soulignant une exclusion politique, économique et sociale, et appelant à un dialogue national. Dans ce maelström politique, Candide Azannaï a pris la parole pour mettre les choses au point. Azannaï considère que le boycott par Yayi des manifestations officielles du 1er Août 2023, annoncé par l'ancien président et les dirigeants du parti Les Démocrates, n'est qu'une « feinte de balayeur ».

Cette action est perçue comme une dérobade masquée par une rhétorique politiquement correcte, qui évoque notamment la situation difficile de certaines personnalités politiques emprisonnées ou en exil. Azannaï qualifie cette tactique de « farce ignoble », un nouveau symptôme de l'échec politique de leurs engagements. L'ancien ministre ne s'arrête pas là dans son analyse et juge sévèrement ce qu'il appelle une « variante pernicieuse de rouerie politique indécente ». Il met en évidence l'incohérence des critiques de Yayi, qui l'accuse de trahir l'intérêt général.

L'indignation de Yayi vis-à-vis de la gouvernance de Talon est perçue par Azannaï comme une tentative de fuir ses propres échecs politiques et de compromissions passées. Concernant le dialogue national proposé par Yayi, Azannaï ne semble pas convaincu. Selon lui, cette proposition n'est qu'une tentative supplémentaire de détourner l'attention du véritable problème. La volonté de Yayi de transformer la fête nationale du 1er août 2023 en journée de méditation, d'introspection et de prière, plutôt qu'en célébration traditionnelle de l'indépendance, est également interprétée comme une ruse pour masquer sa fuite en avant.

Candide Azannaï appelle le peuple béninois à rester vigilant face à ce qu'il considère comme des manœuvres politiques trompeuses. Selon lui, la priorité est de se concentrer sur le développement du pays et le bien-être du peuple, plutôt que de se laisser distraire par des discours politiques chargés d'arrière-pensées. L'ancien ministre insiste sur l'importance de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour le Bénin, plutôt que de se perdre dans des querelles politiques stériles.