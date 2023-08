La justice béninoise a libéré la semaine dernière 127 présumés terroristes. Mais dans le lot, il n’y avait pas ceux que la majorité des Béninois attendait. Il s’agit des personnes arrêtées en 2019 et 2021 lors des élections et que beaucoup appellent prisonniers politiques. La nouvelle avait suscité un grand soulagement avant que la vraie information ne vienne démoraliser tous ceux qui pensaient à un acte fort de décrispation politique. La justice a libéré la semaine dernière 127 prisonniers sortis majoritairement de la prison civile d’Akpro Missérété. Tous ou presque tous ont été arrêtés et accusés d’actes terroristes.

Choisissez ci-dessous un abonnement pour lire la suite de cet article, ou Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement