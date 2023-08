Des huit espèces de tortue marine qui existent dans le monde, six environ côtoient le Bénin. Il s'agit entre autres des tortues luth, olivâtre et des tortues vertes. Les tortues de l'espèce olivâtre sont les plus menacées car lorsqu'elles viennent sur les côtes pour pondre, elles sont abattues et consommées par des citoyens. Pour la protection des tortues marines ainsi que celle des lamantins d’Afrique, baleines, dauphins et d'autres espèces de poissons marins, l'ONG Nature Tropicale s'est engagée depuis plus de deux décennies.

Cette Organisation non gouvernementale sous la direction de Joséa Dossou Bodjrènou, sensibilise les populations et forme des bénévoles pour la protection des tortues marines et la promotion de la biodiversité. ‹‹ Ici à Tokplégbé, les tortues marines sortent de la mer pour pondre dans des trous et les populations consomment ces œufs et tuent également les tortues qu'elles rencontrent au bord de la mer pour les manger. J'avais l'habitude de nettoyer la plage. Après que j'ai sauvé une grande tortue marine sur la côte il y au moins 15 ans de cela, l'ONG Nature Tropicale m'a contacté et m'a permis de suivre une formation sur comment garder les œufs des tortues et les entretenir jusqu'à ce qu'ils éclorent et comment baguer les tortues ››, a expliqué Bienvenu Djossou, un éco-garde.

Depuis lors, Bienvenu surveille les tortues marines sur les côtes. Quand elles viennent et qu'elles pondent, Bienvenu récupère les œufs, les déposent dans les nids réalisés sur le site de l'ONG Nature Tropicale qu'il gère. Il les entretient jusqu'à l'éclosion. ‹‹ D'un coup, une tortue peut pondre jusqu'à 180 œufs. J'incube les œufs pendant 45 jours. Après l'éclosion, les tortues sortent du nid et je les mets dans une barque pour les entretenir et les nourrir pendant une à deux semaines avant de les libérer dans la mer ››, a déclaré cet éco-garde. Bienvenu Djossou a reçu un document de l'ONG Nature Tropicale. Lequel document lui permet d'interdire aux populations d'abattre les tortues ou de ramasser leurs œufs, afin qu'il puisse les récupérer et les protéger.

Importance des tortues marines

Les tortues marines régulent les écosystèmes marins et côtiers. Elles mangent les méduses et les éponges, elles nettoient les coraux. Les tortues marines sont importantes pour la santé des herbiers marins et des récifs coralliens, dont dépend la survie des crevettes, homards et thons. ‹‹ Les tortues marines peuvent sauver des personnes en risque de noyade par leurs carapaces. Elles constituent une richesse pour le tourisme béninois ››, d'après Bienvenu Djossou.