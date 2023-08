À travers un communiqué en date du 2 août 2023, signé du ministre de la Santé Benjamin Houkpatin, il est porté à l'attention de tous les professionnels de santé en situation de sous-emploi ou de chômage, qu'un registre est ouvert pour leur recensement durant la période allant du 31 juillet au 29 août prochain. Ce registre concerne notamment les professionnels de santé qui ont eu leur diplôme entre 2020 et 2023.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renforcement des services de santé en ressources humaines de qualité, le ministère de la santé porte à la connaissance du public, qu'il est prévu l'organisation d'un recrutement des professionnels de santé sur financement du projet ''combler les écarts'' de la Banque islamique du développement. À cette occasion, un registre numérique d'inscription est ouvert du 31 juillet au 29 août 2023 pour recenser les jeunes professionnels de santé notamment les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sage-femmes et les techniciens de laboratoire qui sont sortis des écoles et facultés de formation entre 2020 et 2023 et qui sont en situation de chômage ou de sous-emploi.

Pour ce faire, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin invite les professionnels de santé ciblés, à s'inscrire massivement sur ce registre à travers le lien ''emploisante.gouv.bj''. En cas de besoin d'information complémentaire, il faudra envoyer une requête à l'adresse ''sante.infos@gouv.bj''.