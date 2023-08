Le Maroc, ce pays maghrébin aux richesses multiples et à l'histoire enracinée, a connu une expansion remarquable dans ses échanges économiques avec les nations des BRICS au cours de l'année 2022. Les chiffres témoignent d'une croissance significative de près d'un tiers dans le commerce entre le Maroc et ces puissantes nations émergentes. Selon les rapports divulgués par Hespress, le commerce marocain avec les pays du groupe BRICS s'est élevé à une somme imposante, frôlant les 18 milliards de dollars au cours de l'année susmentionnée. Cette ascension fulgurante représente une augmentation impressionnante de près de 30% par rapport à l'année précédente.

Parmi les sommets et les creux de cette expansion économique, l'ombre des dissensions avec l'Afrique du Sud a plané sur la scène. Des désaccords en lien avec l'adhésion au groupe des BRICS ont quelque peu éclipsé le paysage, mais malgré ces divergences, le Maroc a réussi à entretenir des relations cordiales avec les autres pays membres du groupe. Les rumeurs concernant une possible adhésion au groupe avaient circulé avec ferveur en préparation du sommet des BRICS. Bien que cette éventualité ait été catégoriquement démentie, elle n'a en rien ébranlé la détermination du royaume à maintenir des liens solides avec les membres de ce consortium économique.

Le bilan commercial détaillé révèle des échanges dynamiques et une diversité d'interactions avec chaque membre du groupe. Le Maroc, en quête de partenariats fructueux, a tissé des liens particulièrement étroits avec le Brésil. Les chiffres indiquent une progression dans les échanges entre les deux nations, avec une augmentation des échanges commerciaux atteignant 3,036 milliards de dollars en 2022. Toutefois, il est important de noter que cette croissance s'accompagne d'un excédent marocain d'environ 410 millions de dollars.

Lorsqu'il s'agit de la Russie, le tableau est légèrement nuancé. Les échanges économiques ont été d'une valeur estimée à 2,37 milliards de dollars, dominés principalement par les importations, principalement de carburant. Cependant, les exportations marocaines avec le pays de Vladimir Poutine ont connu une chute notable de 46,8%, soit environ 90,7 millions de dollars. Ce déséquilibre reflète les fluctuations et les défis auxquels le Maroc peut faire face lorsqu'il s'engage dans des partenariats économiques avec des géants mondiaux aux économies en constante évolution.

Parmi les BRICS, la Chine se profile comme un partenaire commercial majeur pour le Maroc. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont été évalués à une somme considérable de 7,76 milliards de dollars en 2022. Toutefois, il est important de noter que cette dynamique commerciale penche en faveur de la Chine, avec une majeure partie de ces échanges représentant des importations marocaines, atteignant 7,415 milliards de dollars, enregistrant une croissance impressionnante de 66,1% par rapport à l'année précédente. En contraste, les exportations marocaines vers la Chine s'élèvent à 330 millions de dollars, creusant ainsi un déficit commercial considérable d'environ 7 milliards de dollars.

Finalement, l'Inde se dresse comme un partenaire relativement équilibré dans les échanges commerciaux avec le Maroc. Les chiffres montrent que les exportations marocaines vers l'Inde ont totalisé environ 2,73 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de l'Inde s'élèvent à environ 1,4 milliard de dollars. Cette balance relative reflète une relation de commerce plus harmonieuse entre les deux pays, ce qui contraste avec le déséquilibre observé dans les échanges avec certains autres membres des BRICS.

Ainsi, le Maroc, ce pays aux portes de l'Afrique et de l'Europe, a réalisé des avancées notables dans son commerce avec les nations des BRICS au cours de l'année 2022. Cette expansion économique diversifiée, bien que parfois marquée par des déséquilibres et des défis, témoigne de l'engagement du royaume à établir et à maintenir des partenariats internationaux fructueux.