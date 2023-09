La Russie, par le biais de son ministère de la Défense, semble être en train de prendre des mesures importantes pour consolider sa présence en Afrique. Cette initiative vise à reprendre le contrôle des opérations menées par le groupe Wagner sur le continent africain. L'Institut d'étude de la guerre américain (ISW) a récemment publié un rapport qui révèle que le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Yunus-Bek Yevkurov, se rendra dans plusieurs pays africains dans le cadre de cette démarche.

L'information a été rapportée par des médias occidentaux depuis quelques heures. Son objectif principal est de superviser la transition des opérations de Wagner vers des formations directement contrôlées par le ministère de la Défense russe. Cette démarche a été confirmée par un blogueur militaire lié au Kremlin, qui a évoqué les voyages récents de Yevkurov en Libye, en Syrie et au Burkina Faso. Il semblerait que la Russie souhaite remplacer les "sociétés militaires privées" (SMP) par ses propres unités de volontaires.

D'ailleurs, selon le blogueur, Moscou serait entrain de former un "corps de volontaires" de plus de 20 000 hommes. Le "corps de volontaires" en formation pourrait être qualifié de "corps expéditionnaire". Cela pourrait également être lié au "PMC Rossiyskiy Ekpeditsionniy Korpus" (Corps expéditionnaire russe), une structure que les autorités russes envisageraient de créer pour des missions à l'étranger. Le 31 août, Bloomberg a publié un rapport citant des sources anonymes proches du ministère de la Défense russe et d'une PMC non spécifiée.

Selon ces sources, une PMC affiliée au ministère de la Défense russe serait en mesure de prendre le contrôle des opérations de Wagner en République centrafricaine. Cette évolution renforce les indices suggérant que la Russie s'efforce activement de consolider son emprise sur les activités de Wagner en Afrique. Depuis quelques années, Wagner s'est progressivement étendu en Afrique en fournissant des services de sécurité à des gouvernements locaux. Le groupe est présent dans des régions telles que la Libye, la République centrafricaine, le Soudan, le Mali etc.

Son implication dans des opérations militaires et ses liens avec le Kremlin inquiète en Occident. Avec le décès du patron du groupe paramilitaire Evgueni Prigojine après le crash de son avion qui a été inhumé récemment, la Russie ne veut certainement pas perdre le contrôle de la situation en Afrique et va tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Les prochains mois permettront d'en savoir plus sur la stratégie russe.