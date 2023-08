Le groupe BRICS, un rassemblement de pays émergents comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est en train de connaître des moments cruciaux dans son évolution. La Chine, sous la direction de son président Xi Jinping, a déclenché une série de discussions intenses, allant jusqu'à vouloir défier les pays du G7. Alors que les tensions montent, le futur de cette coalition pourrait prendre une direction tout à fait différente. La convergence en Afrique du Sud des nations BRICS pour une réunion de trois jours est l'occasion pour ces pays de discuter des perspectives d'élargissement du groupe.

Selon un responsable chinois cité par le Financial Times, l'objectif est de faire des BRICS une force économique équivalente au G7, ce qui augmenterait leur influence sur la scène mondiale. Dans cette optique, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a invité de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour discuter de l'expansion potentielle des membres des BRICS. Cependant, cette perspective d'expansion n'est pas sans controverses. L'Afrique du Sud a confirmé que 23 pays avaient manifesté leur désir de rejoindre les BRICS.

Parmi eux, des nations comme l'Iran, la Biélorussie et le Venezuela pourraient être vues par les pays occidentaux comme une tentative de rapprochement avec les alliés de la Chine et de la Russie. Parallèlement, le Brésil soutient l'adhésion de pays comme l'Argentine, le Venezuela, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le défi majeur réside dans l'établissement de critères clairs pour ces nouveaux entrants, notamment l'adhésion à la New Development Bank basée à Shanghai.

L'Algérie multiplie les opérations séduction

L'Algérie intensifie ses efforts pour rejoindre l'alliance économique des BRICS, témoignant de son désir d'accéder à des opportunités économiques élargies au sein de ce bloc influent. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a visité la Chine pour renforcer cette ambition et solliciter le soutien de l'alliance pour adhérer à la Nouvelle banque de développement. Parallèlement, l'Algérie a également cherché le soutien de l'Inde, avec qui elle entretient des relations solides. Toutefois, d'autres pays africains comme l'Égypte et l'Éthiopie manifestent également leur intérêt pour les BRICS. Dans ce contexte de tensions mondiales, l'Algérie, en tant que producteur majeur d'hydrocarbures, cherche à diversifier ses alliances stratégiques.