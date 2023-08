Depuis sa création en 2006, le groupe économique des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, est devenu un acteur majeur sur la scène internationale. Représentant près de 42% de la population mondiale et 25% du PIB global, le groupe a progressivement élargi son influence. Cependant, l'enjeu actuel de son élargissement à d'autres pays en développement divise les membres du groupe. La Russie, l'Afrique du Sud et la Chine sont en faveur d'une expansion rapide des BRICS. Cette perspective vise non seulement à renforcer le poids du groupe, mais également à accroître son influence au sein des structures de gouvernance mondiale.

Un grand nombre de pays, dont l'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ont déjà exprimé leur volonté d'adhérer au groupe, démontrant ainsi l'attrait croissant des BRICS sur l'échiquier international. Toutefois, le Brésil, l'un des membres du groupe, se montre plus prudent. Malgré la pression des autres pays, le Brésil reste réticent à l'ouverture du bloc à de nouveaux membres. La crainte principale de ce pays est que l'élargissement du groupe ne le transforme et ne diminue l'influence du Brésil au sein de ce cercle de puissances émergentes.

Une dynamique similaire s'était manifestée avec l'Inde. Cependant, ce pays a fini par modérer ses appréhensions face à l'intérêt grandissant d'autres nations pour le groupe. Malgré ses réserves initiales, l'Inde accepte désormais le principe d'une expansion, à condition que celle-ci se fasse par consensus.

L'élargissement du groupe des BRICS constitue donc un enjeu majeur pour le prochain sommet à Johannesburg. Entre le désir de certains pays d'augmenter l'influence du groupe et les réserves d'autres membres face à un changement potentiel de sa dynamique, l'avenir des BRICS est à un tournant. Le sommet de Johannesburg sera l'occasion de débattre de cette question cruciale, qui déterminera sans doute la trajectoire future du groupe.