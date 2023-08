À la veille du sommet du groupe, Sergueï Lavrov a déclaré que les BRICS s'élargissent pour faire progresser le monde, mais qu'ils n'ont pas l'intention de devenir "un nouvel hégémon mondial". Il sera nécessaire que les membres échangent sur l'importance des devises nationales dans les échanges ainsi que sur le potentiel de la Nouvelle banque de développement.

À l'approche du sommet des BRICS en Afrique du Sud, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que les BRICS ont lancé un processus d'expansion pour construire un monde juste. "Il existe de nombreux membres de notre union qui partagent les mêmes convictions dans le monde entier. Il y a une force encourageante qui peut renforcer la solidarité entre les pays du Sud et de l'Est dans le monde entier, devenir l'un des piliers d'un nouveau monde, d'un ordre mondial plus juste polycentrique.", affirme Sergueï Lavrov.

Selon Lavrov, de nombreux centres économiques et politiques ont déjà émergé en dehors de l'Occident. "Sous nos yeux, un ordre mondial multipolaire plus juste est en train de naître. La création de nouveaux centres économiques et la prise de décisions politiques importantes à l'échelle mondiale en Eurasie, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine sont principalement influencées par leurs propres intérêts, mettant l'accent sur la souveraineté nationale. Et sur cette base, ils obtiennent des réalisations remarquables dans divers domaines.", conclu il.

Systèmes de paiement alternatifs du dollar

Selon Sergueï Lavrov, la domination du billet vert diminue à l'échelle nationale à mesure que de nombreux pays passent aux échanges en devises nationales. "Non seulement la Russie, mais aussi un certain nombre d'autres États réduisent constamment leur dépendance à l'égard du dollar américain, passant à l'utilisation de systèmes de paiement alternatifs et de règlements en monnaies nationales. Nous rappelons ici les sages paroles de Nelson Mandela: "Quand l'eau commence à bouillir, c'est absurde d'arrêter de la chauffer." Et c'est vrai". A-t-il confié.

Les efforts de l'Occident collectif pour "inverser cette tendance" dans le but de préserver sa propre domination ont un effet contraire, car "la communauté mondiale est épuisée par le chantage et la pression des élites occidentales, de leurs habitudes coloniales et racistes".

Pour rappel, du 22 au 24 août, le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) aura lieu à Johannesburg. Il s'agit de la rencontre la plus importante entre chefs d'État et de gouvernement du monde non occidental. Plus de 60 États du Sud du monde seront réunis au sommet, tous s'opposant, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchant des méthodes de coopération alternatives.