Vincent Dabilgou était l’un des piliers du pouvoir de Rock Marc Christian Kaboré. Leader du Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD), Dabilgou a grandement contribué à asseoir le pouvoir de l’ancien président du Burkina Faso. Sous le pouvoir Kaboré, Vincent Dabilgou fut ministre des Transports (2018 - 2022) jusqu’à la chute du MPP (Mouvement du Peuple pour le Progrès) en janvier 2022. C’est à partir de cet instant que les ennuis judiciaires vont commencer pour l’ancien ministre. Il ya quelques mois, la justice s’est mise en branle pour juger des dossiers dans lesquels l’ex-ministre des Transports était cité.

On lui reproche notamment d’avoir usé de sa position de ministre pour financer les activités de son parti politique. Après des semaines de plaidoiries à la justice, la justice a livré son verdict ce jeudi 17 août. Vincent Dalbigou a été condamné à 11 ans de prison, dont 7 ans ferme pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. L’homme politique est accusé d’avoir détourné 1,12 milliard de FCFA dont une grande partie à servi à financer le NTD. En plus de la peine de prison, Vincent Dabilgou devra payer une amende de 3,3 milliards de FCFA.

Aussi, les activités du Nouveau Temps pour la Démocratie sont suspendues. Quatre autres personnes furent condamnées dans ce dossier judiciaire dont deux ex-collaborateurs proches de Dabilgou. Selon des sources concordantes, d’autres dossiers de ce genre pourraient sortir du tiroir dans les semaines ou mois à venir. Depuis son arrivée au pouvoir, le Capitaine Ibrahim Traoré a affiché son intention de mettre fin à l'impunité et de mettre en place des gardes fous qui vont empêcher les détournements de deniers publics.