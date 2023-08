Par le canal d’un communiqué, le gouvernement du Burkina-Faso a lancé une alerte sur la présence sur son territoire de certaines personnes dont l’objectif serait de déstabiliser le pouvoir. Ce communiqué qui a été rendu public ce jeudi sur Facebook indique en effet qu’il s’agit de personnes d’origines étrangères. « Le ministre en charge de la sécurité informe l'opinion que depuis un certain temps, des sources concordantes font état de la présence sur le territoire national d'individus aux desseins malveillants dont certains de nationalité étrangère.... », martèle le communiqué des autorités de la transition.

Ce fut également le moyen pour le gouvernement de mettre en garde celles et ceux qui seraient impliqués dans cette initiative. Le document invite les populations à la vigilance face à toute cette situation. « Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler que toute personne qui hébergerait des individus habités par de tels desseins sans les dénoncer se rendra coupable de complicité et sera traitée conformément aux dispositions y relatives », a poursuivi le communiqué. Rappelons qu’il y a quelques jours, le gouvernement s’était prononcé sur une alerte à la bombe à Ouagadougou.

Les populations visiblement très vigilantes dans ce contexte d’insécurité ont alerté les autorités après avoir interpellé une femme. Mais aucune découverte suspecte n’a été faite sur la mise en cause. Dans la suite du communiqué, le gouvernement a appelé les populations à rester très vigilantes et à « dénoncer toute personne ayant une activité ou un comportement suspect » et d’ajouter que les premières autorités mettent les bouchées double afin de « déjouer les pièges de l’ennemi et assurer au peuple la paix et la sécurité ».