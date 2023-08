Lorsqu'on évoque le nom de Michael Jordan, c'est bien plus qu'une simple icône du basketball qui résonne à travers les décennies. En effet, derrière le joueur légendaire se cache également une fortune colossale qui force l'admiration. Sa carrière impressionnante sur les terrains de basketball est accompagnée d'un succès tout aussi éclatant dans le domaine financier.

Pour la première fois de sa vie, Michael Jordan a fait son entrée remarquée dans le classement Bloomberg des personnes les plus riches de la planète. Selon les estimations, la légende de la NBA possède un patrimoine d'une valeur vertigineuse de 3,5 milliards de dollars (soit environ 3,2 milliards d'euros), ce qui fait de lui le joueur de basket le plus riche de toute l'histoire. Cette fortune astronomique dépasse largement les frontières du terrain et atteste de l'énorme succès qu'il a connu au-delà du sport.

Une part considérable de l'ascension récente de la fortune de Michael Jordan est attribuable à une transaction qui a fait grand bruit. En 2010, il avait acquis la majorité des parts des Charlotte Hornets, une équipe de basketball. Cependant, il a récemment fait le choix de céder une partie de sa participation, acceptant une offre ahurissante de 3 milliards de dollars. Cette transaction lui permet de conserver une part minoritaire dans l'équipe, bien que les détails exacts de l'accord restent confidentiels. Selon les estimations de Bloomberg, sa part actuelle serait inférieure à 5 %. Cette opération a indéniablement contribué à l'explosion de sa fortune.

Le parcours financier de Michael Jordan ne serait pas complet sans mentionner sa collaboration emblématique avec la marque Nike. En 1984, il a paraphé un contrat de cinq ans avec la société, d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Ce partenariat a marqué le début des légendaires chaussures Air Jordan, qui sont aujourd'hui des symboles de la culture populaire. L'année précédente, la marque Jordan a généré des revenus s'élevant à 5,1 milliards de dollars, soit près de 11 % du chiffre d'affaires total de Nike. Les détails financiers exacts de cet accord demeurent confidentiels, mais il est estimé que Michael Jordan perçoit une redevance de 5 % sur les ventes de sa marque.

Malgré sa position incontestée en tant que joueur de basket le plus riche de l'histoire, de nouvelles étoiles pourraient éventuellement rivaliser avec sa fortune. Selon Bloomberg, LeBron James est valorisé à environ 1,5 milliard de dollars, et Steph Curry a récemment conclu un contrat à long terme avec Under Armour, pouvant lui rapporter des gains considérables sur les années à venir. La compétition pour le titre de GOAT (Greatest Of All Time – le meilleur de tous les temps) dans le basketball continuera à enflammer les conversations passionnées des fans, quels que soient les chiffres et les records.