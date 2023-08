L’Afrique constitue aujourd’hui un grand enjeu pour le monde. Sur le plan des ressources naturelles, le continent regorge de certaines des richesses les plus inestimables de la planète. Ces ressources sont fortement demandées dans le processus de mise en place de l’économie de demain. Malgré la transition énergétique qui se profile à l’horizon, les énergies fossiles continuent d’avoir le vent en poupe. C’est dans ce contexte que d’immenses réserves de pétrole furent découvertes récemment en Namibie. Le pays d’Afrique Australe n’a jamais produit de pétrole et cette récente découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le pays qui est considéré comme un modèle de développement en Afrique.

Ce sont les deux mastodontes des hydrocarbures à savoir Shell et TotalEnergies qui ont mené les missions d’exploration au large de la Namibie et qui ont localisé les grandes réserves d’or noir. Selon les informations de la société pétrolière publique namibienne (NAMCOR), le potentiel de ces gisements de pétrole s’élève à 11 milliards de barils de brut. Les chiffres donnent le tournis. Venus-1X est le puits TotalEnergies contiendrait environ 5,1 milliards de barils de pétrole. Graff-1X et Jonker-1X, les puits de Shell quant à eux contiendraient 2,38 milliards et 2,5 milliards de barils. Les plus grandes entreprises du monde évoluant dans le secteur des hydrocarbures convoitent actuellement le pétrole namibien.

En plus de TotalEnergies et de Shell, des mastodontes comme Chevron, ExxonMobil, Galp Energia se sont également positionnés en Namibie dans le but de réaliser des travaux d’exploration. Selon des sources concordantes, le potentiel est stratosphérique et est en mesure de propulser la Namibie à la 15e place des plus grands producteurs de pétrole d’ici 2035. Les prévisions parlent d’un accroissement du PIB de 37 milliards de dollars à l’horizon 2040.