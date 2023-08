L'industrie mondiale des drones connaît une croissance fulgurante, avec des pays comme les États-Unis, la Chine, Israël, la Turquie et l'Iran en tête de file. Leurs technologies de pointe et leur savoir-faire unique les positionnent en tant que leaders sur le marché, tant pour les drones civils que militaires. Aux États-Unis, des entreprises de renom comme General Atomics, Northrop Grumman et AeroVironment jouent un rôle essentiel dans le développement et l'exportation de drones militaires et civils. De l'autre côté du globe, en Chine, DJI et EHang dominent le marché des drones civils, proposant une technologie avancée à un prix abordable.

Israël, avec ses entreprises aéronautiques Israel Aerospace Industries et Elbit Systems, est reconnu pour son expertise dans les drones de haute technologie, particulièrement dans le domaine militaire. Par ailleurs, la Turquie et l'Iran ont récemment émergé comme de sérieux concurrents sur le marché mondial des drones militaires. Turkish Aerospace Industries (TAI), par exemple, a conclu un contrat majeur avec le gouvernement indonésien pour la production et la livraison de drones Anka. Ce drone de reconnaissance à longue portée, capable de transporter jusqu'à 350 kg de charge utile et de rester en l'air pendant 30 heures, a placé la Turquie sur la carte des producteurs de drones mondialement reconnus.

En parallèle, Baykar, un autre fabricant turc de drones, a su se distinguer avec son drone Bayraktar TB2, qui a conquis plus de 30 pays à travers le monde. Le TB2 a joué un rôle crucial lors du conflit en Ukraine, et a continué à conquérir de nouveaux marchés grâce à son efficacité et son coût compétitif. Baykar a également réussi à séduire l'Arabie Saoudite avec son drone Bayraktar Akinci, faisant de ce pays le troisième plus grand opérateur de drones dans la région après le Koweït et le Qatar.

L'Iran, malgré les sanctions internationales, a fait des avancées significatives dans le domaine des drones militaires. Son drone Shahed a été rendu public avec la guerre en Ukraine, alimentant les troupes russes contre les troupes ukrainiennes. Son nouveau drone, le Shahed-149 Gaza, est principalement dédié à la reconnaissance et aux frappes de précision. Avec une endurance en vol de 35 heures et un rayon d'action de 7 000 kilomètres, le Shahed-149 Gaza est un acteur clé qui renforce le potentiel militaire de l'Iran sur la scène mondiale et pourrait être exporté massivement.

En somme, les marchés des drones civils et militaires sont dominés par une poignée de pays ayant développé des technologies de pointe et des solutions uniques pour répondre aux besoins variés de leurs clients. La concurrence féroce et les avancées technologiques constantes promettent une croissance soutenue de ce secteur dans les années à venir.