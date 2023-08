La Chine et l'Inde, deux des plus grandes puissances économiques émergentes, affichent une relation ambivalente marquée par la coopération et la compétition. Ces dernières années, le fossé entre ces deux géants a été exacerbé par des stratégies géopolitiques distinctes, tout en maintenant des interactions économiques étroites. La récente décision de l'Inde d'imposer des licences d'importation pour les ordinateurs et les tablettes est un exemple frappant de cette dynamique. Pour rappel, la Chine est l'un des pays qui exporte le plus ce genre de produits, ce qui en fait l'une des principales cibles de cette mesure.

Cette décision inattendue du gouvernement indien, visant principalement à favoriser la production locale et à diminuer la dépendance à l'égard des importations chinoises, est un signe clair de sa volonté de s'affirmer sur la scène économique mondiale. Toutefois, l'annonce hâtive suivie d'une clarification rapide sur le calendrier de mise en œuvre révèle les préoccupations du gouvernement indien quant à la satisfaction des besoins technologiques de ses citoyens.

Une alliance qui tient la route

D'un autre côté, au sein des BRICS, l'Inde et la Chine ont montré une solidarité économique. Leur collaboration à la création de la Nouvelle Banque de Développement est un signe évident de leur désir de contester l'ordre économique mondial dominé par l'Occident. Leur recherche conjointe de diversification monétaire contre la prédominance du dollar américain montre également leur capacité à s'associer pour des intérêts communs. Cependant, les sphères militaires et stratégiques racontent une histoire différente.

L'expansion militaire de la Chine est vue d'un œil méfiant par l'Inde, qui en réponse, a renforcé ses liens avec les États-Unis. Un accord récent qui permet à l'Inde d'acquérir des drones et des moteurs d'avions de combat américains, tout en offrant aux navires américains l'accès aux chantiers navals indiens, montre la profondeur de cette relation naissante. Rappelons que Pékin et New Delhi ont de manière fréquente des différends qui conduisent à des affrontements à la frontière

Sur le plan spatial également, l'Inde a choisi d'équilibrer ses liens. La collaboration prévue avec la NASA en 2024 est un autre exemple de la volonté de l'Inde de diversifier ses partenariats, surtout lorsque la Chine avance rapidement dans cette direction. L'Inde est dans une danse délicate, jonglant entre ses engagements envers la Chine et sa nouvelle alliance avec les États-Unis. Cette posture, bien que délicate, montre la capacité de l'Inde à équilibrer habilement les relations tout en protégeant ses propres intérêts nationaux dans un paysage géopolitique en constante évolution.