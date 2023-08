Le 45ᵉ président américain n’aura pas attendu longtemps pour commencer par tirer profit de ce qui était parti pour être une humiliation. En effet, Donald Trump s’était présenté comme tout justiciable ce jeudi 24 août à une prise de photo d'identité judiciaire dans une prison d’Atlanta. C’est tout de même la première fois qu’un président américain est soumis à un tel traitement devant la justice américaine. La procédure qui est appelée « mugshot » consiste à mettre dans le fichier le justiciable.

En plus de la photo qui a été diffusée sur Twitter par le concerné, on peut avoir des informations personnelles telles que sa taille, son poids et son matricule qui est le P01135809. Déjà, la photo prise lors de cette procédure est proposée par les services de Donald Trump pour une levée de fonds. La photo qui entre dans les annales de l’histoire sera imprimée sur des tee-shirts et cédée à 47 dollars. On peut voir sur la maquette de ce tee-shirt, l’inscription : "Never surrender !" qui signifie "Ne jamais se rendre !".

Sur la plateforme officielle de Donald Trump, d’autres gadgets sont également proposés. Il s’agit par exemple de T-shirts à manches courtes ou manches longues pour 34 dollars. Il y a également un autocollant pour voiture ou encore l'étonnant "beverage cooler" - en deux couleurs - pour rafraîchir une canette. Rappelons que la procédure a été enclenchée contre Donald Trump dans le cadre des poursuites pour ses tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection présidentielle de 2020.

C’est la 4ᵉ affaire dans laquelle le richissime homme d’affaires est inculpé. Ses avocats ont accepté de verser 200 000 dollars de caution. L'avantage de cette option est que le mis en cause ne sera pas placé en détention provisoire. La seule condition est de ne violer aucune loi, de s'abstenir de toute menace et de ne pas communiquer entre accusés autrement que par l'intermédiaire des avocats.