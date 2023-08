Lorsque le nom de Lionel Messi a été associé à l'Inter Miami, peu de gens auraient pu prédire l'ampleur de l'impact qu'il aurait sur le monde du football américain. Son arrivée, bien que saluée par des salaires exorbitants, a déclenché une série d'événements qui ont propulsé le football américain vers de nouveaux sommets, à la fois sur le terrain et en termes de rentabilité. La nouvelle s'est rapidement répandue : Messi quittait le PSG pour rejoindre l'Inter Miami, dont le propriétaire charismatique n'est autre que David Beckham.

Cette union de légendes du football a instantanément captivé l'attention du monde sportif. Cependant, les retombées de cette décision vont bien au-delà du terrain de jeu. D'abord, la MLS elle-même en a grandement bénéficié. Le championnat américain de football, déjà en croissance, a connu un essor sans précédent grâce à la présence de Messi. Les recettes télévisées ont atteint des sommets inattendus, et les stades se sont remplis à une vitesse impressionnante. L'Inter Miami est devenu le centre des regards, attirant non seulement les fans locaux, mais aussi des amateurs du monde entier.

L'accord financier qui a amené Messi à la MLS est tout aussi remarquable. Rejetant une offre alléchante venue d'Arabie saoudite, le joueur argentin a opté pour un salaire compris entre 45 et 55 millions d'euros par an, sans compter les revenus générés par la vente des maillots du club et les droits de diffusion télévisée détenus par Apple. Une décision qui a montré que Messi ne recherchait pas seulement une énorme rémunération, mais aussi un projet sportif ambitieux. Et sur le terrain, l'effet Messi ne s'est pas fait attendre.

Dès son arrivée en juillet, il a propulsé l'Inter Miami vers de nouveaux sommets. En seulement sept matchs, il a trouvé le fond des filets à dix reprises, contribuant de manière cruciale à la victoire du club lors de la League Cup. Cette réussite sportive a été amplifiée par le succès financier qui l'a accompagnée. Les répercussions sur les prix des billets ont été spectaculaires. Si les tarifs pour assister à un match de la MLS étaient déjà élevés, ils ont grimpé en flèche depuis l'arrivée de Messi. En moyenne, un ticket coûte désormais 864 dollars, soit une augmentation stupéfiante de plus de 468 %. Des clubs rivaux comme New York et Los Angeles en ont également profité, leurs matchs contre l'Inter Miami devenant des événements encore plus prisés.

En parallèle, les ventes du "MLS Pass Season", qui permet de suivre les matchs via Apple TV, ont doublé, témoignant de l'attraction qu'exerce Messi sur les fans. Les médias sociaux n'ont pas été en reste, avec le nombre de followers de l'Inter Miami passant d'un à quatorze millions en un temps record. L'arrivée de Messi a non seulement bouleversé l'équilibre sportif de la MLS, mais a également créé une véritable révolution financière. Les retombées positives sont visibles partout, des chiffres de vente aux audiences télévisuelles en passant par l'effervescence dans les stades. Alors que Messi écrit un nouveau chapitre de sa carrière en territoire américain, c'est toute la MLS qui touche le jackpot de son succès.