Henrietta Lacks est peut-être un nom inconnu pour beaucoup, mais son héritage médical vit à travers des millions de vies sauvées et améliorées grâce à la recherche médicale. Née en 1920 à Roanoke, en Virginie, Lacks est la femme derrière la ligne de cellules HeLa, l'une des lignes cellulaires les plus précieuses en recherche médicale. Diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus à l'hôpital Johns Hopkins, des cellules de sa tumeur ont été prélevées sans son consentement et sont devenues la première ligne de cellules humaines à se reproduire indéfiniment en laboratoire.

L'utilisation de ces cellules a eu un impact profond et durable sur la médecine moderne. Les cellules HeLa ont été utilisées dans des expériences scientifiques révolutionnaires, y compris la mise au point du vaccin contre la polio, la cartographie des gènes humains, et les études sur les effets des radiations et des substances toxiques. "Ses contributions à la médecine moderne ont changé et sauvé un grand nombre de vies", a déclaré l'avocat Ben Crump sur Twitter. Cependant, la famille de Lacks n'a été informée de l'utilisation de ses cellules qu'en 1975, et la portée de ces découvertes n'a été pleinement comprise que grâce au livre de Rebecca Skloot, "The Immortal Life of Henrietta Lacks", publié en 2010.

Le préjudice subi par la famille Lacks a suscité de vives controverses et des débats sur l'éthique de l'utilisation du matériel biologique humain sans consentement. Dans ce contexte, la famille Lacks a intenté une action en justice contre Thermo Fisher Scientific, une entreprise de biotechnologies, accusée de profiter de la commercialisation des cellules de Lacks. "Ça fait 70 ans qu'ils utilisent ses cellules et la famille Lacks n’a rien reçu en contrepartie de ce vol", avait dénoncé sa petite-fille, Kimberly Lacks.

Récemment, la famille Lacks a conclu un accord avec Thermo Fisher pour mettre fin aux poursuites judiciaires. Les avocats de la famille, Ben Crump et Chris Seeger, ont déclaré que "les parties prenantes sont satisfaites d’avoir trouvé un moyen de résoudre ce dossier en dehors des tribunaux". Les termes de l'accord resteront confidentiels, mais cette résolution marque un jalon significatif dans la reconnaissance de l'importance de Lacks dans le monde de la médecine.

Enfin, il convient de souligner que l'annonce de la résolution des poursuites intervient symboliquement le jour du 103e anniversaire d’Henrietta Lacks. Alors que nous reconnaissons l'importance de sa contribution involontaire à la science, nous devons également nous souvenir des violations de l'éthique qui l'ont entourée et chercher à protéger les droits de tous les individus dans la recherche future.