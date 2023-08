La Russie a bloqué une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU ce mercredi 30 août. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette situation, ladite résolution visait à prolonger des sanctions contre certains Maliens. Les mis en cause étaient en effet accusés de menacer la paix dans le pays. Devant les autres membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, la Russie a opposé son veto pour empêcher la prolongation de la sanction. La Chine quant à elle s’est abstenue.

Tout ceci intervient dans un contexte, où, la Russie avait proposé de dissoudre l’organe qui avait été mis sur pied et qui est désormais contesté par les autorités maliennes. Le dernier rapport de cet organe accuse les forces armées maliennes et leurs « partenaires de sécurité étrangers » de violences contre les femmes. L’ONU avait en réalité été saisie en 2017 par les autorités maliennes. Les sanctions qui avaient été réclamées visaient certains individus qui sont signataires de l'accord de paix de 2015. L’organe avait également constaté que l’accord était difficilement mis en application à cause des tensions entre les différents membres.

Selon les confidences qui ont été faites par le représentant permanent russe auprès de l’ONU Vassili Nebenzia à Sputnik, la résolution ne prenait plus en compte les réalités du Mali. « La Russie a voté contre le projet de résolution sur la reconduction du régime de sanctions contre le Mali. À notre grand regret, le texte présenté ne prend pas en considération les préoccupations de la partie malienne et la position russe. Et ce malgré nos multiples appels à une approche constructive et à un compromis raisonnable », a déploré le diplomate russe.