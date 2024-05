Bénin : La police découvre un réseau de médicaments contrefaits à Godomey

Photo Présidence du Bénin

Au Bénin, les éléments de la Police Républicaine de Godomey dans la Commune d’Abomey-Calavi ont réussi à mettre la main sur deux citoyens. Selon l’information qui a été publiée sur la page Facebook de la Police, les mis en cause seraient impliqués dans la vente de produits pharmaceutiques contrefaits et de produits psychotropes. La découverte a été faite à quartier Godomey parc auto. La boutique assez spéciale est gardée par une femme qui a été mise aux arrêts.

On retiendra du point qui a été fait par la Police que, la perquisition a eu le mérite de mettre la main sur plusieurs produits prohibés et un montant d’un million deux cent douze mille sept cents dont (477200) francs CFA en pièces de 250f, 200f, 100f, 50f et 25 f cfa. La seconde personne interpellée est un vendeur de chanvre indien. Il était en effet dans ladite boutique quand il a été pris par la police. Il était en possession de 54 sachets et boulettes de chanvre indien destinés à la commercialisation selon ses confidences.

Publicité

Selon le point de la Police Républicaine, la perquisition a permis de saisir divers produits. Il s’agit par exemple de 865 comprimés de Diazeking-5 ; 293 comprimés de tramaking, 35 comprimés aphrodisiaques dénommés Black Diamand, 22 comprimés aphrodisiaques appelés 5-5, 32 comprimés de kaled time. Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, la Police Républicaine a multiplié les descentes dans les ghettos et autres coins. Toujours à Godomey, elle avait réussi à mettre la main sur trois individus présumés auteurs de viol, vol, recel et complicité. Récemment, un ghetto démantelé à Tori-Bossito.