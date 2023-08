La famille de la célébrité ivoirienne, Michel Gohou a encore été touché par la grande faucheuse. Le comédien a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août 2023. Il y a quelques heures, il a révélé la mort du père de son épouse. Depuis plusieurs années, l'acteur ivoirien est en couple avec Aline Pénal. En 2009, les deux époux ont donné leur accord à la mairie de Cocody.

Aussi, il est marié depuis 14 ans avec cette belle-dame, qui est son âme-sœur et qui fait battre son cœur. Leur mariage a été assisté par Michel Bohiri, son collègue acteur, et Hortense Gadji, l'ancienne animatrice. Dans la nuit du mardi, Gohou Michel a annoncé sur sa page Facebook le décès de son beau-père : « Je suis profondément attristé de ne t'annoncer que le décès du père de mon épouse… Dieu a donné, il a repris » a-t-il écrit.

Les fans de l'acteur ivoirien lui ont exprimé leurs condoléances en commentaire malgré le fait que les causes du décès de son beau-père n'ont pas encore été révélées : « Toutes mes condoléances, que Dieu lui accord le plus noble place de son paradis, que la terre lui soit légère » ; « Que son âme repose en paix n'oublions surtout pas de prier pour le repos de son âme », ont commenté quelques internautes. Il convient de souligner que Gohou Michel est le père de six enfants, composés de trois garçons et trois filles, et qu'il est un père affectueux envers ses enfants.