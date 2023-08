Le général Abdourahamane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a dénoncé les sanctions imposées au peuple nigérien par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023.

Selon le général Abdourahamane Tchiani, les sanctions ont pour but de priver le pays des ressources financières nécessaires au fonctionnement des institutions, ainsi que de limiter l'activité économique et le petit commerce nigériens. Il pense que la CEDEAO, en plus de ses sanctions, prévoit d'attaquer le Niger en créant une armée d'occupation en collaboration avec une puissance étrangère, dans l'espace communautaire et sur le continent africain.

En outre, il a déclaré que la CEDEAO semble ignorer l'ampleur des conséquences qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région et ignore complètement que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes de terroristes de déstabiliser l'ensemble de notre région. De plus, le général Abdourahamane Tchiani a déclaré que les sanctions étaient "illégales, car elles étaient contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté, et qu'elles étaient inhumaines". Il a également demandé comment comprendre que des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin soient laissés pourrir aux frontières.

Plusieurs pays expriment leur opposition

Le président de la transition nigérienne a déclaré que les sanctions ont été prises sans consultation préalable des autorités de transition, des instances régionales, des parlements nationaux, encore moins des populations sœurs des pays de la communauté. Mais, a-t-il souligné, "heureusement que dans plusieurs pays voisins comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de pandore".

: Crise au Niger : Le général Tchiani dénonce les sanctions imposées par la CEDEAO

Enfin, le dirigeant du CNSP a déclaré que "la réaction populaire observée dans tout le pays démontre à suffisance que l'action des FDS regroupées au sein du CNSP répond clairement à l'exacerbation de l'écrasante majorité du peuple nigérien qui se sent délivré."