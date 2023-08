Suite au coup d'État du 26 juillet 2023, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ainsi que ceux de l'Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont instauré des sanctions sévères à l'encontre des responsables du putsch au Niger. Invité à commenter les mesures prises par les institutions sous-régionales qui causent des préjudices financiers au Bénin, le Porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a déclaré sur les ondes de BIP Radio ce mardi 15 août 2023 que le Port autonome de Cotonou ne connaît pas de paralysie. Toutefois, il a admis que parmi les partenaires importants du Port de Cotonou se trouve le Niger.

Le Porte-parole du gouvernement a fait remarquer que ces dernières années, le gouvernement s'est fortement investi pour améliorer la gestion du port et diversifier les partenariats ainsi que les perspectives. Selon lui, le fait que les marchandises qui traversent le Bénin pour le Niger ne parviennent pas à destination représente une perte économique pour le Bénin. « C’est sûr mais nous avons appris à être résilient. Maintenant nous avons quand même vécu pendant un an la fermeture de la frontière avec le Nigeria » a-t-il laissé entendre.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir que de nombreux observateurs avaient prédit des difficultés pour le Bénin et le président Talon, mais malgré cela, le pays a su persévérer. Il a précisé que le choix d'appliquer les décisions de la CEDEAO a été guidé par la volonté de privilégier l'intérêt collectif et à long terme des pays plutôt que de se concentrer sur des avantages individuels et immédiats. Il a souligné que le gouvernement béninois applique les décisions de la CEDEAO « pour le bien du peuple nigérien ».