Depuis l’historique Conférence nationale des Forces vives de la Nation de février 1990, les Forces de défense et de Sécurité du Bénin se sont écartées du jeu politique. Invité ce mardi 15 août 2023 sur Bip Radio, le Porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur la loyauté de l’armée béninoise. Il a loué la posture que cette dernière adopte aujourd’hui notamment en restant fidèle aux décisions prises lors de cette Conférence nationale des Forces vives de la Nation de février 1990.

Selon le Porte-parole du gouvernement, « le Bénin a fait l’expérience de la gestion du pouvoir par les militaires ». « Depuis 90, l’armée béninoise a décidé d’assumer ses fonctions et de retourner dans ses casernes » et « de laisser le jeu démocratique se faire », a-t-il ajouté. C’est ce jeu de neutralité de cette armée béninoise que Wilfried Léandre Houngbédji a salué. Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, ces Forces de défense et de Sécurité ne sont pas loyales vis-à-vis d’un président mais, elles sont loyales vis-à-vis du peuple et restent une armée républicaine. « L’armée sait que son rôle aujourd’hui plus qu’hier, c’est de préserver l’intégrité du territoire, c’est d’aider à la sécurité avec l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. Et cette armée-là, c’est une armée républicaine » a-t-il rappelé.