Mariya Aliko Dangote, une des filles du milliardaire nigérian Dangote, vient de prendre les rênes de Dangote Sugar Refinery en tant que directrice exécutive. Cette nomination a été officialisée lors d'une réunion du conseil d'administration le 28 juillet 2023 et a pris effet immédiatement, comme l'a confirmé un communiqué publié le 1er août. Mariya Dangote, la fille du magnat Aliko Dangote, dispose d'un impressionnant bagage académique, étant titulaire d'un MBA obtenu à l'Université de Coventry en Angleterre.

Elle a également suivi divers cours sur des sujets cruciaux tels que la stratégie d'entreprise, la gestion avancée, le règlement alternatif des différends, la transformation du sucre et l'optimisation de la productivité, ce qui témoigne de son expertise polyvalente. Sa carrière au sein de Dangote Sugar Refinery a débuté en 2019, lorsqu'elle a rejoint l'entreprise en tant que chef de projet. À ce poste, elle a exercé une supervision clé sur les activités commerciales et stratégiques de la société. Elle a ensuite été chargée de mettre en œuvre la numérisation et la mécanisation des activités opérationnelles essentielles de l'entreprise et de ses filiales.

Cependant, son expérience ne se limite pas à Dangote Sugar Refinery. Avant de rejoindre cette société, Mariya avait occupé le poste de spécialiste de la stratégie commerciale et des risques au sein de la holding du groupe, Dangote Industries Limited. Sa nouvelle mission en tant que directrice exécutive de Dangote Sugar Refinery est d'apporter sa riche expérience au conseil d'administration, contribuant ainsi à conduire l'entreprise vers de nouveaux horizons et de nouvelles réussites.

La nomination de Mariya fait suite à celle de sa sœur, Halima Aliko Dangote, en mars 2022, qui avait rejoint le conseil d'administration de Dangote Cement en tant que directrice non-exécutive, témoignant ainsi de la dynamique et de l'influence croissante de la famille Dangote dans l'industrie nigériane. Il est important de souligner que Dangote Sugar Refinery a réalisé des performances financières remarquables au terme de l'exercice 2022. En effet, les bénéfices de l'entreprise ont plus que doublé, atteignant la somme de 54,7 milliards de Nairas (équivalent à 118,9 millions de dollars ou 73,5 milliards de FCFA), soit une progression fulgurante de 145 % par rapport aux 22,3 milliards de Nairas enregistrés en 2021.

Cette croissance impressionnante est le fruit d'une gestion stratégique et d'investissements judicieux. Mariya Aliko Dangote, avec sa vision et son expérience, est désormais appelée à jouer un rôle central dans la croissance et le succès futur de Dangote Sugar Refinery. Son ascension au sein de l'entreprise est le témoignage d'un leadership compétent et d'une expertise précieuse, qui sera indéniablement bénéfique pour le développement de la société sucrière et de l'économie nigériane dans son ensemble.