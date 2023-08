Installé à la tête de l’administration de la mairie de Ouidah depuis avril 2022, le Secrétaire exécutif Afizou Mama-Sanni a été suspendu le lundi 21 août 2023 par la Cellule de suivi et du Contrôle de la gestion des communes. Il est reproché à ce denier des « manquements graves » que cette Cellule de suivi et du Contrôle a relevé lors d’une mission d’enquête qu’elle a diligenté à la suite des plaintes qu’elle a reçues contre ce Secrétaire exécutif.

Selon des sources proches du dossier, le SE Afizou Mama-Sanni est pour le moment relevé de ses fonctions pour avoir entre autres délivré de multiples autorisations d’occupation de sites aux exploitants de carrières de sable en violation des dispositions du Code de l’administration territoriale. Avec sa suspension, il ne pourra plus prendre aucun acte administratif en attendant la fin des enquêtes. Si les suspicions de la cellule arrivaient à être confirmées, le Secrétaire exécutif de Ouidah sera révoqué par le Conseil des ministres, conformément à la loi portant Code de l’administration territoriale en République du Bénin. Il faut signaler que le SE Afizou Mama-Sanni ne serait pas le premier à être révoqué par le Conseil des ministres.

Pour divers faits qui leur sont reprochés en matière de l’orthodoxie financière et de procédures conventionnelles, les Secrétaires exécutifs Moutawakilou Assan Aoudou de la mairie de Houéyogbé, Nestor Manonwomeh Bossou de la mairie de Cotonou et Patrice Lafia de la mairie de Sèmè-Podji avaient déjà été révoqués et relevés de leurs fonctions par le Conseil des ministres pour violation des règles de déontologie administrative, de l’orthodoxie financière, d’abus de pouvoir ou d’atteinte grave aux intérêts des communes dont ils avaient jusque-là la charge. Ces faits avaient été relevés à la suite d’une mission de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes.