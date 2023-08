L'administration Biden a été confrontée à une situation difficile lorsque l'agence de notation financière Fitch Ratings a réduit la note souveraine des États-Unis de AAA à AA+. Cette décision, bien que largement critiquée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen comme étant "arbitraire" et "dépassée", a mis en évidence des défis économiques majeurs que le pays doit surmonter. Janet Yellen a réagi avec célérité à cette dégradation, soulignant que les titres du Trésor américain restent l'actif le plus sûr et le plus liquide au monde. Elle a également rappelé la force fondamentale de l'économie américaine, malgré les défis budgétaires actuels. Cependant, l'assurance de la secrétaire au Trésor ne dissipe pas complètement les inquiétudes soulevées par Fitch.

Fitch Ratings a évoqué les déficits fiscaux croissants et les conflits politiques répétés autour de la limite de la dette comme principales raisons de la dégradation. Ces conflits, qui ont été une caractéristique constante des deux dernières décennies, ont, selon Fitch, contribué à l'érosion de la confiance dans la gestion fiscale des États-Unis. Sur la scène politique, les démocrates ont attribué la dégradation à l'obstruction des républicains à l'augmentation du plafond de la dette plus tôt cette année. À l'inverse, les républicains ont dénoncé les politiques économiques de l'administration Biden, ce qu'ils ont appelé "Bidenomics", comme étant à l'origine de la dégradation.

Cette dégradation a clairement souligné les défis fiscaux auxquels l'administration Biden est confrontée. Alors que la note de crédit d'une nation est souvent perçue comme un reflet de sa santé financière, cette récente dégradation met en lumière l'importance de la recherche de solutions pour gérer les déficits et la dette du pays. La manière dont l'administration Biden réagira à cette situation pourrait définir son héritage économique.