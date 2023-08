L'université d'Abomey-Calavi abrite depuis ce lundi 21 Août 2023, l'édition 2023 du tournoi national de handball dénommé "Sport au féminin". Après une première journée riche en spectacle, la deuxième journée de la compétition a connu son épilogue ce 22 août 2023. Elle est marquée par beaucoup de surprises. En rappel, cette phase nationale du tournoi Sport au Féminin connaît la participation de douze (12) équipes classées en trois (03) groupes.

Ainsi, nous avons le groupe A qui est composé de FLOWERS, ÉPERVIERS, BAOBAB et ASSEC. Le groupe B quant à lui a en son sein FLAMBEAU, BEKE, MODELE et SYNERGIE. Enfin, le groupe C abrite ESCUF, ESPOIR, ACADEMIA et ETOILE BLEUE. Les résultats de cette deuxième journée se présentent comme suit : ➡️ Flowers - ASSEC : 34 - 17 (17-09)➡️ Éperviers - Aso Baobab : 17 - 14 (08-08)➡️ Aso Modèle - Béké : 13 - 18 (10-08)➡️ ESCUF - Académia : 17 - 12 (06-03)➡️ Synergie - Flambeau : 30 - 16 (17-11)➡️ Espoir - Etoile Bleu : 29 - 16 (14 - 07)