La Confédération africaine de football (Caf) a rendu public la date à laquelle les Guépards du Bénin affronteront, à Maputo à Estádio Nacional do Zimpeto les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (Can Côte d'Ivoire 2023 .Cette date est le samedi 9 septembre 2023 à 14 heures ( heure locale). Evoluant dans le groupe L , le Bénin est actuellement 3ème avec 5 points derrière le Mozambique qui totalise 7 points .

Le Sénégal de son côté occupe la première place de ce groupe L avec 13 points. Quant au Rwanda, éliminé déjà de la course de la qualification pour la phase finale de la Can Côte d'Ivoire 2023, il est à la 4ème et dernière place avec 2 points. Il faut préciser que le match Mozambique # Bénin est d'une importance capitale pour les poulains de Gernot Rohr. Les Béninois ont besoin obligatoirement d'une victoire s'ils veulent être présents en janvier 2024 en Côte d'Ivoire pour disputer la Can 2023. Une victoire est donc impérative pour la sélection nationale béninoise. Tout autre résultat à Maputo en septembre prochain l'éliminera. Rappelons que les Mozambicains avaient battu au stade de l'Amitié Général «Mathieu Kérékou » de Kouhounou, les Béninois sur un score étriqué de 1 but à 0.

Classement du Groupe L

1er : SENEGAL : 13 points (GD : +8)

2ème : MOZAMBIQUE : 7 points (GD : -2)

3ème : BENIN : 5 points (GD : 0)

4ème : RWANDA : 2 points (GD : -5)