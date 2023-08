Le leader de la ligue 2 féminine du Bénin était en déplacement ce mardi 22 août 2023 au Burkina Faso dans une rencontre entrant dans le cadre des préliminaires de la ligue des champions féminine africaine. Cette première sortie de la promue en ligue 1 du championnat béninois s'est soldée sur un score nul et vierge. Dans un match âprement dominé en possession de balle par les visiteuses, les attaquantes béninoises n'ont pas été efficaces en terre étrangère. (0-0), c'est sur ce score que les deux protagonistes se sont quittées.

Pour information, après les préliminaires, les équipes qui seront qualifiées se retrouveront en Côte d'Ivoire. Le match d'ouverture aura lieu le 5 novembre et la finale le 19 novembre 2023.La Ligue des champions féminine de la Caf 2023 qui en est à sa troisième année consécutive, se jouera en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre 2023Al Ahly SC est le club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec onze victoires et il est aussi le tenant du titre. Les regards sont donc fixés sur la manche retour au Bénin. Dépassées ce cap, les béninoises de Same Nelly, croiseront encore un autre challenger selon les dispositions de la Caf.