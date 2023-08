L'annonce d'un potentiel combat en cage entre deux des personnalités les plus emblématiques de la tech, Elon Musk et Mark Zuckerberg, fait vibrer la toile depuis quelques semaines. Cependant, avec la récente annonce d'Elon Musk concernant sa santé et une possible opération pour renforcer la plaque de titane qui soutient ses vertèbres C5/C6, certains se demandent si le PDG de Tesla et SpaceX évite délibérément le face-à-face tant attendu. Musk n'est pas étranger aux exploits physiques audacieux, comme en témoigne son duel contre un lutteur sumo qui a finalement entraîné ce qu'il décrit comme une "mega douleur" dans le dos.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Musk annonce un défi physique - il avait précédemment défié le président russe Vladimir Poutine à un combat singulier sur la question de l'Ukraine - la gravité de sa blessure actuelle et les implications potentielles pour son combat avec Zuckerberg suscitent des interrogations.

Pendant ce temps, la rivalité entre les deux géants technologiques ne montre aucun signe de ralentissement. Suite à la sortie par Meta, maison mère de Facebook, du réseau social Threads, qui vient directement concurrencer le réseau X de Musk, les piques entre les deux PDG ont redoublé. Zuckerberg, pour sa part, semble plus qu'impatient de monter sur le ring. Dimanche dernier, il a proposé la date du 26 août pour le match, ajoutant qu'il était prêt qu'il attendait toujours une confirmation de la part de Musk.

Quelle suite pour ce combat ?

Alors, Musk esquive-t-il vraiment le combat ou ses soucis de santé sont-ils une préoccupation légitime? Seul le temps dira si ce combat tant attendu aura réellement lieu. Mais une chose est sûre: le monde sera au rendez-vous, captivé par chaque développement dans cette saga entre deux des personnalités les plus puissantes de la technologie. Lors d'une récente réunion interne, Mark Zuckerberg a été interrogé sur sa participation au combat annoncé contre Elon Musk. Bien que précédemment enthousiaste à l'idée de cette confrontation, sa réponse a été empreinte d'hésitation. "Je ne sais pas. Je n'ai aucune information officielle à ce sujet...Je ne sais pas si cela va se concrétiser, mais je pense que c’est un sport formidable dans l’ensemble," avait-t-il dévoilé.

Il est indéniable que Zuckerberg a un penchant pour la compétition, mais son incertitude actuelle sur ce combat en particulier ajoute une couche de mystère à un événement que beaucoup attendaient avec impatience. Parallèlement à cela, Dana White, le président de l'UFC, a exprimé son optimisme quant à la possibilité de ce duel, suggérant qu'il pourrait générer un revenu colossal d'un milliard de dollars. Il semble que tout soit en place pour un événement historique, mais le flou entourant la participation des protagonistes rend les choses d'autant plus intrigantes.