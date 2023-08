La vie amoureuse d'Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus influents de notre temps, a toujours été un sujet fascinant pour le public. De ses premières rencontres à ses relations plus récentes, chaque chapitre de sa vie sentimentale a été scruté et analysé. Voyons de plus près les femmes qui ont joué un rôle important en tant que mères de ses enfants. Justine Wilson fut la première épouse d'Elon. Ils se rencontrèrent à l'Université Queen's en Ontario, au Canada. Leur amour grandit, et ils décidèrent de se marier.

Pendant leur mariage de huit ans (2000–2008), six enfants virent le jour (Nevada Alexander Musk né en 2002 et mort 10 semaines après sa naissance, les jumeaux Griffin et Vivian Jenna Wilson et les triplés Kai, Saxon et Damian), mais malheureusement, leur histoire prit fin. Après Justine, c'est Talulah Riley(qui s'est récemment fiancée avec un acteur) qui entra dans la vie d'Elon. Leur histoire débuta lors d'une rencontre dans un bar à Londres, et ils décidèrent de se marier en 2010. Cependant, leur relation fut tumultueuse, se terminant par un divorce(2010–2012), puis par un remariage avant une nouvelle séparation(2013–2016). Entre temps, Elon Musk eut des relations publiques avec des personnalités du cinéma. Il fut brièvement lié à l'actrice Natasha Bassett, mais leur romance se termina l'année dernière.

À ce jour, il n'est pas clair s'il entretient une relation amoureuse. Avant Natasha, Elon Musk fut également associé à l'actrice Amber Heard. Leur rencontre eut lieu lors du Met Gala en 2016, où Johnny Depp, son ex-mari, était attendu, mais ne se présenta finalement pas. Leur histoire fut éphémère et s'acheva rapidement. Cependant, la relation la plus médiatisée d'Elon Musk fut sans doute avec la musicienne Grimes. Leur romance commença en 2018, mais connut des hauts et des bas. Aujourd'hui, ils semblent s'être éloignés en tant que couple, préférant se concentrer sur leur rôle de co-parents pour leurs deux enfants, X Æ A-Xii et Y.

Mais les surprises de la vie amoureuse d'Elon Musk ne s'arrêtent pas là. En novembre 2021, de manière discrète, il accueillit des jumeaux avec l'une de ses collaboratrices les plus importantes, Shivon Zilis. Une nouvelle étape inattendue qui élargit encore plus la famille de l'homme d'affaires visionnaire. La vie amoureuse d'Elon Musk est riche en rebondissements, avec plusieurs mariages, relations et enfants. Ces femmes ont toutes joué des rôles importants dans sa vie et dans celle de ses enfants. Alors que l'entrepreneur continue de tracer son chemin dans le monde de la technologie et de l'innovation, une chose est certaine : ses histoires d'amour ne manquent jamais de captiver l'attention du public.