Les praticiens du tennis sont depuis hier en compétition. Il s'agit des championnats départementaux. Pour une bonne évolution desdits championnats, plusieurs sites sont retenus. C'est un avant-goût qui va permettre aux praticiens de ladite discipline de mieux se préparer pour le championnat national qui démarre du 4 au 9 septembre. En effet, les plusieurs courts de tennis sont retenus pour accueillir les différents compétiteurs respectivement à Cotonou, Porto-Novo, Natitingou, Lokossa et Abomey.

Selon le Secrétaire général de la FBT, Agossou Bernardin Codjo, « ces championnats sont organisés en prélude au championnat national prévu pour se tenir du 04 au 09 septembre prochain ». Cela permettra à coup sûr, de faire une sélection naturellement, suivant le mérite et la prestation des uns et des autres pour leur participation au championnat national. Prennent part à ces rencontres, les catégories filles et garçons des 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins et les seniors y compris.

Voici les courts retenus et les catégories– Cotonou : Bénin Tennis Club– Porto-Novo : Stade Charles De Gaulle.– Parakou : CAS Tennis Club– Natitingou : SOS Tennis Club– Lokossa : Eni Tennis Club.– Abomey : Pergola Tennis Club. Catégories concernées :– 10 ans et moins Filles– 10 ans et moins Garçons– 12 ans et moins Filles– 12 ans et moins Garçons– 14 ans et moins Filles– 14 ans et moins Garçons– 16 ans et moins Filles– 16 ans et moins Garçons– 18 ans et moins Filles– 18 ans et moins Garçons– Seniors Dames– Seniors Hommes