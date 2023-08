La guerre d'espionnage entre les États-Unis et la Chine semble atteindre de nouveaux sommets. Lundi, le Ministère de la Sécurité d'État chinois, l'agence principale de lutte contre l'espionnage du pays, a annoncé l'arrestation d'un fonctionnaire présumé être un espion pour la CIA. Ce fonctionnaire de 39 ans, surnommé Hao, aurait été recruté par la CIA pendant ses études au Japon. Le ministère n'a pas révélé le sexe de Hao, ni précisé pour quel ministère il travaillait. Il est assez rare que la Chine nomme publiquement d'autres organisations ou nations dans de telles affaires. Cependant, c'est le deuxième cas d'espionnage allégué ce mois-ci où le ministère pointe directement du doigt la CIA.

Des propos qui passent mal

Pour rappel, les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées suite aux déclarations du chef de la CIA, William Burns, concernant la reconstruction du réseau d'espionnage américain en Chine, particulièrement en rapport avec Taïwan, considérée par la Chine comme une partie de son territoire. Burns a affirmé que les États-Unis ont renforcé leur capacité de renseignement en Chine, ce qui a provoqué une forte réaction de la part du président chinois, Xi Jinping. En réponse aux actions américaines, la Chine a annoncé des contre-mesures, et Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a critiqué les États-Unis pour leur hypocrisie.

La question de Taïwan demeure un point de friction majeur dans les relations entre les deux pays, avec peu de place pour un dialogue apaisé. Plus tôt, le 10 août, le même ministère avait déclaré avoir arrêté un employé de 52 ans d'une entreprise d'armement étatique, qui avait été recruté par la CIA pendant ses études en Italie. La montée de ces accusations s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des efforts de contre-espionnage des deux superpuissances. La Chine a d'ailleurs lancé un appel à sa population le 1er août, l'encourageant à se joindre à la lutte "sombre et complexe" contre l'espionnage.

Des accusations des deux côtés

Ces récentes tensions surviennent alors que les États-Unis renforcent également leur surveillance. La Chambre des représentants américaine a annoncé le 2 août qu'elle enquêterait sur l'implication présumée de la Chine dans des intrusions dans les systèmes de messagerie du département du Commerce et du département d'État des États-Unis. Par ailleurs, le 3 août, le département de la Justice américain a révélé que deux soldats de la marine avaient été arrêtés pour avoir "transmis des informations militaires sensibles à la République populaire de Chine".