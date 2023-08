En français, le terme ETF se traduit par Fonds Indiciel Côté en Bourse. C’est donc un fonds sur lequel vous pouvez investir au même titre qu’une action. Et sa performance est calquée à l’identique, sur la performance d’un indice précis. Pour investir efficacement, il faut pouvoir répondre à la question de savoir qu’est-ce qu’un ETF et d’en cerner l’utilité réelle.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Si vous ne savez absolument rien de la bourse, vous savez tout au moins que les indices boursiers sont une sorte de baromètre qu’on utilise pour évaluer la santé des marchés financiers. Vous ave certainement déjà entendu parler du CAC40 ou du Dow Jones, du Nasdaq ou du Nikkei 225. Ce sont des agrégats de certaines des plus grosses entreprises, dont on se sert pour comparer l’évolution des prix et la performance d’un marché boursier. En somme, vous pouvez l’assimiler à une sorte de vue d’ensemble de la bourse japonaise, nord-américaine, européenne, etc.

Si ces indices sont particulièrement utiles pour les investisseurs institutionnels, à titre d’instrument d’analyse et décisionnel, ce ne sont pas réellement des valeurs sur lesquelles on peut investir à proprement parler. C’est là que les ETF ou « Exchange Traded Funds » entrent en ligne de compte. En effet, un ETF est une sorte de clone qui réplique la performance d’un indice afin de s’en servir comme véhicule d’investissement.

Tous les ETF ne sont pas logés à la même enseigne

Pour investir sur les ETF, il est crucial d’analyser leur performance et les stratégies spécifiques auxquelles ils conviennent. S’il est vrai que la plupart des Fonds Indiciels Cotés en Bourse sont relativement simples à appréhender, il existe certaines formules particulières pour les investisseurs les plus audacieux. On peut notamment cite les ETF à effet de levier et les ETF à rendement inversé.

ETF à effet de levier

L’ETF à effet de levier est un moyen qui vous est donné de « booster » votre le rendement de l’investissement. En temps normal, l’ETF progresse de la même manière que les actifs sous-jacents. Ainsi, une progression de 10% de l’Indice représentera une progression de 10% de votre investissement. L’effet de levier permet de changer la donne. Avec un ETF à effet de levier, vous emprunter des liquidités pour grossir votre part d’investissement. Ainsi, avec un effet de levier de 1:30, par exemple, cette même progression de 10% de l’actif représentera une progression de 300%. En somme, c’est un couteau à double tranchant. Vous pouvez gagner gros, tout comme de modestes fluctuations du marché peuvent vous faire perdre gros.

ETF à rendement inversé

Comme son nom l’indique, l’ETF à rendement inversé tend à prendre le contre-pied de l’actif sous-jacent. Ainsi, lorsque l’indice sur lequel il est calqué baisse, cet ETF augmente en rendement. Pour choisir ce véhicule d’investissement, il faut avoir la conviction que le marché sous-jacent connaîtra une baisse. Notons toutefois que c’est un investissement qui ne convient généralement que pour les placements à court terme.

Pourquoi s’intéresser aux ETF ?

Depuis les années 1990, les ETF sont utilisés dans le monde de l’investissement. Cependant, ce n’est que récemment qu’ils ont réellement commencé à gagner en popularité grâce à l’engouement des investisseurs particuliers. En effet, les ETF représentent un moyen pratique de profiter de la bonne santé économique d’un marché, sans avoir à connaître toutes les entreprises qui le composent.

Pour les investisseurs particuliers, les Fonds Indiciels Côtés en Bourse sont une véritable aubaine. Non seulement, il s’agit de fonds d’investissement plus accessibles, mais en plus, leur réglementation permet généralement de protéger les investisseurs débutants de nombreux faux-pas.