Les dernières festivités de la fête nationale du 1er août 2023 continuent de susciter des commentaires et des critiques. Les derniers en date proviennent de l’Alliance Patriotique Nouvel Espoir (ANPE). A travers un communiqué en date du 25 août 2023 et signé de son président Rogatien Biaou, l’association déplore la rupture de communion entre le peuple et ses dirigeants à travers un défilé exclusivement militaire et la disparition du message du chef de l’Etat à la nation.

Le 1er août dernier, le Bénin a commémoré sa fête d’indépendance nationale. Les festivités entrant dans ce cadre ont eu lieu à la place des amazones de Cotonou et ont été rehaussées par la présence du chef de l’Etat Patrice Talon et son hôte Ahmed Bola Tinubu, président du Nigéria. Mais au cours de ces festivités, seul le défilé militaire a été présenté suivi d’une brève prestation d’un artiste griot qui a fait l’éloge du président nigérian en yoruba. C’est justement cette réduction des festivités uniquement au défilé militaire qu’a fustigé l’APNE.

