La place des Amazones à Cotonou a abrité les festivités marquant la fête nationale du 1er août 2023. Malgré le succès qu’a connu le défilé militaire et paramilitaire avec la présence remarquée du Président de la Fédérale du Nigéria, Ahmed Bola Tinubu, ces festivités sont attachées d’une tâche noire. Il s’agit de l’absence des anciens présidents de la république du Bénin Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo à ce défilé.

Interrogé sur le lieu des manifestations, le Secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), Noël Chadaré a regretté l’absence de ces anciens Chefs d’Etat béninois . « On a constaté cela avec amertume » a lâché le Secrétaire général de la COSI-Bénin. Pour lui, Boni Yayi doit avoir ses raisons mais il aurait souhaité qu’« il soit là ». Mais selon Noël Chadaré, il ne sait pas pourquoi le président d’honneur du parti ‘’Les Démocrates’’ « n’est pas venu ». En ce qui concerne l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, il a déclaré qu’on ne l’a plus vu. Quant à eux, ils étaient invités et ils ont répondu présent. S’agissant des Démocrates, le syndicaliste a déclaré que « c’est eux qui savent pourquoi ils ne sont pas là ».