Dans le paysage énergétique complexe de l'Afrique et du monde arabe, l'Algérie se distingue par sa position de premier plan en tant que producteur majeur de gaz naturel. Avec une production totale de 98,2 milliards de mètres cubes en 2022, ce pays nord-africain a solidement consolidé sa place en tête du classement continental, selon les conclusions du rapport annuel de l'Institut de l'énergie pour l'année 2023. Cette réalisation exceptionnelle place l'Algérie en troisième position dans le monde arabe en termes de production gazière, reflétant ainsi sa contribution significative à la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux.

Cependant, l'ascension de l'Algérie dans le domaine du gaz ne s'est pas faite en un jour. Elle découle de décennies d'investissements stratégiques et de développement dans le secteur énergétique. Le rapport de l'Institut de l'énergie pour 2023 met en évidence le rôle prépondérant de l'Algérie parmi les producteurs africains de gaz naturel, en particulier au cours de l'année 2022. Sur un continent où 249 milliards de mètres cubes de gaz ont été extraits, l'Algérie a contribué de manière substantielle en produisant 98,2 milliards de mètres cubes.

Bien que cette production ait connu une légère diminution par rapport à l'année précédente, passant de 101,1 milliards de mètres cubes en 2021 à 98,2 milliards, cela ne remet pas en question la position dominante du pays dans le domaine. Les performances remarquables de l'Algérie en matière de production de gaz naturel ne sont cependant pas dépourvues de défis.

Les fluctuations des prix mondiaux du gaz, les pressions environnementales croissantes et les évolutions technologiques dans le domaine de l'énergie sont autant de facteurs qui exigent une gestion avisée et adaptative de ce secteur clé de l'économie algérienne. Parmi les autres pays africains qui contribuent notablement à la production gazière du continent, on retrouve l'Égypte avec une production de 64,5 milliards de mètres cubes et le Nigéria ferme le top 3 du continent africain avec 40,4 milliards de mètres cubes.

Top 3 africain